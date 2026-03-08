Real sun service, grande impresa 

Il Real Sun Service vince in rimonta col Caprera e rende incertissimo il campionato: è l’esito del big match del torneo di Eccellenza femminile giocato al Comunale di Castelsardo e valido per la sesta giornata di ritorno.

Le isolane passano in vantaggio con Lupo ma le reti dell’ex Dos Santos e di Marrone ribaltano il risultato e consentono alle padrone di casa l’aggancio al vertice.

Nelle altre gare, spettacolare 3-3 tra Tortolì e Maracalagonis: le ogliastrine grazie alla solita Incollu e a Gessa conquistano un punto che le mantiene in terza posizione. Le campidanesi invece segnano con Tuveri, Borrello e Mallus ma il pari non basta loro a conservare il quinto posto. La squadra di Marcello Salis subisce infatti il sorpasso dell’Atletico Uri, salito a quota 27 dopo il roboante 6-2 al Castello Cagliari: mattatrice dell’incontro Pinna, autrice di una quaterna accompagnata dai centri di Manos e Cherubini. Per le cagliaritane doppietta di Piu.

Continua la scalata della Gioventù Assemini, che consolida il quarto posto riducendo a cinque lunghezze il divario dal Tortolì. Il 2-0 sull’Fc Alghero siglato da Scanu e Atzori allunga una striscia positiva di otto successi che prioetta le asseminesi di Attilio Usai a 32 punti. Prezioso e pesante il 2-2 esterno della Pgs Audax Frutti d’Oro col Porto Rotondo: con i gol di Cammarota e Cappai le biancoverdi agganciano il Castello Cagliari mentre le padrone di casa, avanti con Delogu (su rigore) e Masia ma ripresa per due volte, muovono la classifica dopo cinque turni e sono seste assieme al Maracalagonis.

Primo punto stagionale per la Marzio Lepri Torres (che torna a quota zero essendo partita da -1). Le ragazze di Gino Sannia strappano un pareggio sul campo del Simaxis (a segno con Meloni e Congiu) grazie alle reti di Bellu e Arca. Le oristanesi restano al penultimo posto con cinque punti.

Un sorriso tra le tre sarde in Serie C: è quello della Torres, che batte il Real Meda (3-1): Dahine, Kubota e Loupattij firmano l’impresa rossoblù contro la corazzata lombarda. All’Atletico Uri non basta invece il gol di Bennet per uscire indenne da Torino (2-1). Sconfitta anche la Tharrros (4-1) con la Pro Sesto (rete di Dalmedico).

