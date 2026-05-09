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Femminile.
10 maggio 2026 alle 00:42

Real Sun Service alla fase nazionale 

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Caprera 2

Sun Service 4

Caprera (3-5-2) : Said, Nolasco, Osorio, Avellino, Ouacif, Troiano, Lupo, Cabral Campos, Andrade Cabral (29’ st Gonzales), Ferreira, Gasmi. In panchina Brigante. Allenatore Angelo Cossu.

Real Sun Service (4-3-3) : Incani, Piras, Marrone (18’ pts Zucca), Angioni, Pinna (36 st Palmas), Gruada (29’ st Shaneen), Campesi, Dos Santos (19’ st Fiori), Marras, Russo, Ledda. In panchina Casu, Dasara, Garau, Lepori, Pintus. Allenatore Fabio Cossu.

Arbitro : Alessia Folino di Olbia.

Reti : st 12’ e 14’ Nolasco, 18’ Marras, 41’ Fiori; pts 9’ Shaneen; sts 5’ Fiori.

Note : ammoniti Ledda, Russo, Zucca.

LURAS. Rimonta da urlo del Real Sun Service nella finale dei playoff di Eccellenza: sotto di due gol la squadra del tecnico Cossu pareggia nel finale della ripresa e nei tempi supplementari completa la rimonta battendo il Caprera e conquistando la promozione in Serie C.

Una partita con sei gol e spettacolo giocata in Gallura, diventata casa dei playoff di Eccellenza sia in campo femminile sia maschile. Al “Limbara” di Luras il primo tempo termina a reti inviolate, mentre nella ripresa la gara prende quota. Due autentici svarioni difensivi regalano alle isolane il doppio vantaggio con le reti di Nolasco al 12’e 14’. Al 18’ Marras con un gran gol dimezza lo svantaggio, poi Fiori al 41’ pareggia. Si va ai supplementari e al 9’ del primo tempo è Shaneen a mettere a segno il 3-2, mentre al 5’ del secondo Fiori realizza la sua personale doppietta e consegna al Real Sun Service la fase nazionale e la coppa per la vittoria regionale.

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