Real Putzu, vittoria e primato confermato 

Real Putzu sempre in vetta nell’Over Uisp. Stella Rossa in scia, la Villamarese aggancia il Seddori al terzo posto.

Il vantaggio

Grazie a Melis e Corona la capolista Real Putzu espugna Guspini superando 2-1 gli Amatori. La Stella Rossa Villacidro sbanca invece il Campu Nou di Sanluri e consolida il secondo posto in classifica. Nell’anticipo della terza di ritorno la squadra biancorossa si impone con un netto 4-1 sul Seddori: Murgia, Agostino e una doppietta di Porc, firmano il colpo esterno della vicecapolista. Nell’altro anticipo, rotonda vittoria della Polisportiva Villamarese 2023 sul campo del Senorbì, battuto per 5-0 grazie alla tripletta di Lai e alle firme di Murroni ed Erdas che lanciano i gialloneri al terzo posto. Per la WS10 (ultima) è l’undicesima sconfitta di fila.

L’Ales torna al successo (2-0) contro il Sant’Andra Frius e sale a diciassette punti scavalcando proprio i rossoblù. Dopo quattordici turni la Polisportiva Isili coglie il suo primo successo contro la Polisportiva Guasila 2022, battuta per 3-1: in gol Pistis, Tocco e Cordella.

