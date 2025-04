Real putzu primo, ora la corsa scudetto 

Primi verdetti nel torneo Over. L’ultima giornata della stagione regolare ha definito le otto squadre che si contenderanno il titolo nei playoff.

Il Real Putzu chiude in bellezza al comando superando la Monreale 4-3 con le reti di Corona, Marongiu, Porcu e Schirru. Pioggia di gol nel 4-4 tra Polisportiva Guasila 2022 e Stella Rossa Villacidro: Lai (tripletta) e Anedda per i padroni di casa, la doppietta di Agostino e le reti di Pittau e Trincas per i biancorossi. Mantiene il terzo posto la Polisportiva Villamarese 2023, che batte 3-1 il Sant’Andrea Frius. Colpo di coda degli Amatori Guspini (1-0 sul Seddori), che però non serve per accedere ai playoff. Alla Polisportiva Isili non basta il successo (con gol di Gessa) sul WS10 Senorbì per agguantare l’ottavo posto. Ha riposato l’Ales, già qualificata per la seconda fase. Sabato si disputerà l’andata dei quarti di finale. Queste le sfide: Polisportiva Guasila 2022-Real Putzu; Ales-Stella Rossa Villacidro; Monreale-Polisportiva Villamarese 2023; Sant’Andrea Frius-Seddori. Per la Supercoppa Amatori il triangolare vedrà di fronte Polisportiva Isili, Amatori Guspini e WS10 Senorbì.

