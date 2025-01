Real Putzu e Guasila in finale Amatori: sfida Isili-Villacidro 

Weekend di Coppa per le squadre Uisp. Tra venerdì e sabato si sono disputate le semifinali della Coppa nazionale e della Coppa Amatori.

Real e Guasila in finale

Nella Coppa nazionale (ex Coppa Italia) la Polisportiva Guasila 2022 ha sbancato il Campu Nou di Sanluri, superando l’Asd Seddori (capolista del campionato assieme al Real Putzu) per 2-0: bomber Anedda (capocannoniere con 12 reti del torneo Over) ha aperto le marcature, poi Scano ha chiuso il conto per i biancoblù, che accedono alla finalissima del prossimo 22 marzo. L’altra finalista è uscita fuori dal confronto tra Real Putzu e Polisportiva Villamarese 2023: i padroni di casa hanno avuto la meglio sulla squadra giallonera dopo una sfida combattuta terminata per 6-4. Porcu (doppietta), Puddu, Melis, Schirru e Cambarau, hanno firmato il successo che vale la finale per i putzesi.

Isili e Villacidro ok

Nella Coppa Amatori invece la finalissima del 22 marzo vedrà di fronte Polisportiva Isili e Stella Rossa Villacidro. Questo è l’esito delle due semifinali che hanno promosso le due finaliste. Gli isilesi hanno sconfitto per 4-2 gli Amatori Guspini. Non c’è stato bisogno dei tiri di rigore (necessari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari) nemmeno nell’altra sfida tra la WS10 Senorbì e la Stella Rossa Villacidro: i biancorossi hanno infatti espugnato il campo dei rosanero per 3-1. Dopo la parentesi di Coppa nel prossimo weekend torna il campionato. Si scenderà in campo per la decima giornata con il big match tra Polisportiva Villamarese 2023 e Real Putzu di nuovo di fronte dopo la sfida di Coppa.

