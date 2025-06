Real Putzu da record: è sua la supercoppa 

Real Putzu “pigliatutto”. La squadra gialloblù si aggiudica (di diritto) anche la Supercoppa Over. La regina che ha dominato la stagione regolare, si è imposta anche nella seconda fase dei playoff scudetto, conquistando il titolo di categoria nella finalissima vinta ai rigori contro la Polisportiva Villamarese 2023. La corazzata putzese aveva già messo in bacheca anche la Coppa nazionale (ex Coppa Italia) e pure il titolo regionale. Ma la stagione perfetta della squadra allenata da Simone Montis non si è ancora conclusa e potrebbe regalare un altro trofeo da alzare al cielo. Mercoledì sera infatti il Real Putzu si contenderà la Coppa Fair play con la Monreale calcio, nella sfida di San Gavino, l’ultima di un’annata da incorniciare. «Una stagione straordinaria – dice il tecnico gialloblù - Vorrei ringraziare i ragazzi. Il Real Putzu è una grande famiglia, una storia di 27 anni che continua. Sono molto felice per queste vittorie. E saremo la squadra da battere anche nella prossima stagione».

