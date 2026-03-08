VaiOnline
Uisp.
09 marzo 2026 alle 00:22

real putzu bicampione di coppa nazionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Weekend di Coppa per le due categorie Uisp. Nell’Over 43 si sono disputate le due finalissime.

Sul sintetico di Senorbì il Real Putzu da detentore della Coppa nazionale si (ri)conferma campione mettendo in bacheca il primo trofeo della stagione 2025/26: Porcu e Corona (su rigore) ribaltano il vantaggio iniziale del Seddori (con Floris).

La Coppa Amatori di categoria va invece alla Polisportiva Isili, che ha superato di misura gli Amatori Guspini con una rete di Atzori in avvio di gara.

Giornata di semifinali nell’Over 30: nella Coppa Italia il Real Putzu si è imposto per 4-0 sul Cagliari 2007 e nella finalissima (con data da definirsi) affronterà l’Aek Kasteddu, che ha superato l’Atletico Capoterra 2025 per 2-0 con reti di Corda e Visco.

Nella Coppa Amatori successo netto della Nino Disario Villacidro per 7-0 sulla Futura 2000 Villasor e del Genneruxi Ottica 4 Eyes (3-0 sul Real Cocciula). Nel prossimo weekend si torna in campo per il quinto turno di ritorno di campionato nelle due categorie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 