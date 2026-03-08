real putzu bicampione di coppa nazionale 

Weekend di Coppa per le due categorie Uisp. Nell’Over 43 si sono disputate le due finalissime.

Sul sintetico di Senorbì il Real Putzu da detentore della Coppa nazionale si (ri)conferma campione mettendo in bacheca il primo trofeo della stagione 2025/26: Porcu e Corona (su rigore) ribaltano il vantaggio iniziale del Seddori (con Floris).

La Coppa Amatori di categoria va invece alla Polisportiva Isili, che ha superato di misura gli Amatori Guspini con una rete di Atzori in avvio di gara.

Giornata di semifinali nell’Over 30: nella Coppa Italia il Real Putzu si è imposto per 4-0 sul Cagliari 2007 e nella finalissima (con data da definirsi) affronterà l’Aek Kasteddu, che ha superato l’Atletico Capoterra 2025 per 2-0 con reti di Corda e Visco.

Nella Coppa Amatori successo netto della Nino Disario Villacidro per 7-0 sulla Futura 2000 Villasor e del Genneruxi Ottica 4 Eyes (3-0 sul Real Cocciula). Nel prossimo weekend si torna in campo per il quinto turno di ritorno di campionato nelle due categorie.

