24 novembre 2025 alle 00:41

real putzu avanti senza incertezze 

Seconda giornata tutta in anticipo per l’Over 43. La capolista Real Putzu (a punteggio pieno) regola la Monreale 2-0 con Porcu e Usala. Rallenta il Seddori (1-1), in rete con Floris contro la Polisportiva Guasila 2022 (a segno con Corongiu).

Arriva il primo successo per la Polisportiva Villamarese 2023 (4-2 sulla WS 10 Senorbì) grazie alla doppietta di Mura e ai gol di Saba e Cuccu, mentre Sant’Andrea Frius e Polisportiva Isili conquistano il primo punto (1-1). Rinviata la sfida tra Amatori Guspini e Ales (che deve recuperare anche la gara contro la WS 10 Senorbì).

Vola l’Atletico Capoterra 2025 nell’Over 30 (1-0 sul Real Cocciula, rete di Pala). Risponde l’Is Cortes con il 4-1 esterno sul Real Putzu (in evidenza Littera con una doppietta). Costorella e una doppietta di Arru regalano all’Aek Kasteddu il primo sorriso nel derby contro il Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes, battuto per 3-1. Rinviata a data da definirsi infine Nino Disario Villacidro-Crescenzi Sport, mentre ha riposato la Futura 2000 Villasor.

