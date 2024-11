Real-Milan nel segno di Ancelotti Test francesi per Juve e Bologna 

Ventidue Champions League complessive in bacheca. Nessuno, nell'Europa dei grandi, ha vinto come loro. Ed entrambe sono legate da un comune denominatore che si chiama Carlo Ancelotti. Real Madrid e Milan si sfidano, per la sedicesima volta nella storia, nel quarto turno di Champions League per un match tra regine. I campioni d'Europa in carica ritrovano i rossoneri a distanza di 14 anni e, al Santiago Bernabeu, si preannuncia una gara dalle mille emozioni.

Il fischio d’inizio è fissato per le 21. «Sarà un’atmosfera particolare. A prescindere da questo, puntiamo a conquistare un risultato positivo e dare continuità al percorso», sottolinea l’allenatore rossonero Fonseca che annuncia Leao dal primo minuto. «Ma non ha importanza chi giocherà. La squadra viene prima di tutto e chiunque scenderà in campo, dovrà dare il massimo, sia che parta dall’inizio sia che subentri». Dall’altra parte, non sarà una partita come le altre per Ancelotti, che ha allenato il Milan dal 2001 al 2009. «Ovviamente sono emozionato», ammette. «Sono le due squadre che hanno marcato la mia carriera. Il Milan anche da giocatore. Per me è una partita molto particolare, molto speciale. L’emozione di tutte le partite con qualcosa in più».

Lille-Juventus

Sempre alle 21 la Juventus gioca in Francia. «Il Lille non è una sorpresa, i risultati sono frutto del livello della squadra e della bravura dell'allenatore», avverte il tecnico bianconero Thiago Motta. «Conosco Genesio e gli faccio i complimenti, noi puntiamo a prenderci il risultato che vogliamo».: Sulla situazione della sua squadra: «Douglas Luiz è un elemento in più sul quale potremo contare, ci mancano soltanto Milik, Bremer e Gonzalez, oltre allo squalificato Danilo».

Bologna-Monaco

Test francese anche per il Bologna, al Dall’Ara contro il Monaco, a partire sempre dalle 21. Da qui passa buona parte dell'ambizione dei rossoblù di poter entrare nelle 24 che si giocheranno i playoff per gli ottavi. «L'obiettivo è entrare nelle 24», chiarisce il tecnico Italiano, «l'ossessione è giocar bene, ma non la classifica. La Champions per noi deve essere occasione di crescita».

