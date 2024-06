Real Madrid galattico, Ancelotti leggenda 

Borussia Dort. 0

Real Madrid 2

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Can (35' st Malen), Sabitzer, Adeyemi (27' st Reus), Brandt (35' st Haller), Sancho (42' st Bynoe-Gittens), Fuellkrug. In panchina Meyer, Lotka, Ozcan, Nmecha, Wolf, Moukoko, Sule, Watjen. Allenatore Terzic.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois, Carvajal, Nacho, Ruediger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos (40' st Modric), Rodrygo (46' st Militao), Bellingham (40' st Joselu), Vinicius Jr (49' st Lucas Vazquez). In panchina Lunin, Kepa, Alaba, Modric, Joselu, Tchouameni, Ceballos, Fran, Brahim Diaz, Arda Guler. Allenatore Ancelotti.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : nel st 29' Carvajal, 38' Vinicius Jr.

Note : angoli: 9 a 8 per il Borussia. Recupero: 4' e 5'. Ammoniti: Vinicius e Hummels per gioco falloso, Schlotterbeck e Sabitzer per comportamento non regolamentare. Spettatori: 90.000.

Londra. È la quindicesima del Real Madrid, dominatore del calcio europeo e mondiale, la quinta personale di Carlo Ancelotti, la sesta del gregario re per una notte Carvajal, autore del primo dei due gol che hanno affossato il Borussia Dortmund a Wembley. La finale della Champions League racconta queste storie e quelle di Toni Kroos che lascia il club (anche il calcio dopo gli Europei) da vincente prendendosi pure lui la sesta grande Coppa (23° trofeo di un'incredibile carriera), come anche capitan Nacho e l'altra leggenda “madridista” Modric. Tutti insieme per eguagliare il primato di un altro immortale del Real, Francisco “Paco” Gento.

I protagonisti

Ma la finale di ieri è anche quella di Vinicius Junior, il giocoliere arrivato da Rio de Janeiro, a segno nella finale vinta due anni fa contro il Liverpool e anche stavolta a Wembley, favorito da un grossolano errore del borussiano Maatsen che serve il pallone a Bellingham, grande ex di turno, e per l'inglese è un gioco da ragazzo appoggiare a Vinicius che segna. Per lui è un altro passo verso il Pallone d'Oro. È stata la vittoria di una corazzata che in una finale difficilmente perde, contro un Dortmund che ha fatto molto meglio dei rivali nel primo tempo ma ha sprecato troppo e poi è crollato alla distanza, quando le parole di Ancelotti ai suoi dopo 45' hanno evidentemente fatto effetto. E non ci sono più parole per questo allenatore che ama Madrid e il Real quanto se stesso e ha visto giusto rimanendo dov'è e rifiutando la nazionale brasiliana: anche lui entra nella leggenda. Al termine del primo tempo se il Borussia Dortmund fosse stato in vantaggio di due gol, non ci sarebbe stato nulla di strano. A inizio ripresa, però, il Real fa capire che la musica è cambiata, sfiora il gol con Kroos e con Carvajal, quest'ultimo con un colpo di testa fuori di un soffio che anticipa ciò che poi farà al 29' quando prende il tempo a Fullkrug, molto più alto di lui, e manda in Real in paradiso. Poi anche Terzic ci mette del suo sostituendo Adeyemi, fino a quel momento il migliore dei suoi, con il veterano Reus, e poi c'è praticamente solo il Real che sfiora ancora il gol con Camavinga, ancora Kroos e Bellingham, segno di un predominio che nella ripresa è stato evidente. Ultimo brivido un gol annullato a Fullkrug per fuorigioco,poi inizia la festa del Real.

RIPRODUZIONE RISERVATA