Real irriducibile, Haaland non basta 

Una doppietta di Haaland (che non aveva mai segnato al Real Madrid, ieri però privo dell’intera difesa titolare) non basta al Manchester City: i blancos di Carlo Ancelotti segnano due reti nel finale e passano per 3-2 all’Etjhad nell’andata di un playoff che sembra ancora apertissimo. Madrid in piena emergenza ma sempre pericoloso e addirittura sciupone. Lo punisce Haaland (che evita il fuorigioco per pochi centimetri).

Nella ripresa pareggio fortunoso di Mbappè poi rigore regalato dall’ingenuo Ceballos a Foden e raddoppio di Haaland al 36’. Nel finale, però, l’ex Brahim Diaz e Bellingham ribaltano tutto.

A Lisbona, lo Sporting CP è travolto dai tedeschi del Borussia: 0-3, gol di Guirassy, Gross e Adeyemi. Il ritorno a Dortmund sembra una formalità.

La serata si era aperta con la sfida tutta francese di Guingamp, tra il Brest e il Paris Saint Germain che, sbloccato il risultato su rigore al 21’ con Vitinha, ha poi arrotondato con la doppietta di Dembelè al 45’ e, nella ripresa, al 21’: 3-0 e ritorno a Parigi di tutto riposo per Luis Enrique, più preoccupato dal possibile ottavo contro Liverpool o Barça.

Stasera (oltre alle gare delle italiane) alle 21 si giocano anche Monaco-Benfica e Celtic Glasgow-Bayern Monaco, con gli ospiti favoriti.

