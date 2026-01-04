VaiOnline
Uisp.
05 gennaio 2026 alle 00:03

real cocciula a fatica sulla crescenzi 

Ancora riposo per i tornei Uisp. L’ultima partita dell’anno giocata il 27 dicembre (recupero della seconda giornata dell’Over 43) ha visto gli Amatori Guspini superare 2-1 l’Ales grazie a una doppietta di Serra. Il successo permette ai guspinesi di sorpassare proprio i rossoneri in una classifica che vede in vetta la Polisportiva Villamarese 2023 con sedici punti seguita dal Real Putzu a tre lunghezze.

Venerdì è previsto il recupero Polisportiva Isili-WS10 Senorbì, mentre la data dell’altro recupero tra WS10 Senorbì e Polisportiva Guasila 2022 non è stata ancora fissata.

In attesa della ripresa dell’Over 30, sabato si è giocato il recupero del quarto turno tra Real Cocciula e Crescenzi Sport: i padroni di casa si sono imposti 4-3 con una doppietta di Monni e la rete di Vacca (per gli ospiti a segno Contini, Pinna e Murgia). Dopo sei turni, al comando della graduatoria c’è la coppia formata da Futura 2000 Villasor e Atletico Capoterra 2025 (con dodici punti) tallonate da Nino Disario Villacidro (a undici) e dall’Is Cortes a quota dieci.

