«Reagite all’ingiustizia, chi fa ricerca ha diritto a regole certe e rispetto» 

«I messaggi di solidarietà sono stati tanti e anche le congratulazioni per il coraggio di denunciare. I “chi te lo ha fatto fare?” sono stati veramente pochi però ci sono stati, e c’è anche chi mi ha consigliato di andare all’estero o di trovarmi un concorso nella pubblica amministrazione. Ma io ho già un lavoro, non cerco un mezzo che mi assicuri la sussistenza. La ricerca sarebbe un’attività che si va ad aggiungere all’avvocatura, è per passione che voglio svolgerla e penso che sia un mio diritto».

Stefania Flore è l’avvocata cagliaritana che ha firmato un esposto per falso ideologico in atto pubblico contro i tre commissari di un concorso bandito dall’università di Bologna. Come ha raccontato per primo il Corriere della Sera l’avvocata, civilista esperta di diritto della famiglia e dei minori, a luglio aveva partecipato al bando per un assegno di ricerca per il progetto “I diritti del minore nell’utilizzo di nuove tecnologie”, finanziato da fondi Pnrr. Nonostante un curriculum fitto di titoli (un dottorato, un diploma di specializzazione, 19 pubblicazioni, quattro incarichi di insegnamento universitario, relazioni a convegni, un assegno di ricerca e docenze a contratto) e la migliore valutazione agli scritti, si è vista superata da una neolaureata. Dopo un accesso agli atti ha scoperto che i punteggi non erano stati calcolati correttamente e che i criteri di valutazione erano stati modificati quando i commissari conoscevano già i titoli dei concorrenti. Ma anziché correggere i suoi punteggi l’ateneo ha deciso di far valutare i titoli a una nuova commissione. Ammessa al nuovo orale, intanto Stefania Flore si è rivolta alla Procura.

Senza l’abolizione dell’abuso d’ufficio lei avrebbe uno strumento in più per opporsi all’ingiustizia che denuncia?

«Sicuramente l’abolizione dell’abuso d’ufficio influisce, ha influito e influirà molto sulla questione dei concorsi universitari. D’altra parte prima della mia erano già venute fuori altre denunce di situazioni simili o anche molto più gravi: mi riferisco a quelle pubbliche di Giambattista Scirè, di Clarastella Aversa e di Philip Laroma Jezzi, da cui sono nate delle inchieste ora bloccate appunto dall’abolizione del reato».

Ma i concorsi universitari funzionano così o lei ha avuto sfortuna?

«Non posso fare un discorso generale perché non conosco ogni realtà. Posso dirle che il dottorato a Cagliari l’ho passato in maniera assolutamente pulita: non ero assistente di nessuno, non conoscevo nessuno, non avevo rapporti con nessuno. Stesso discorso per l’assegno di ricerca. Ma quando ho cominciato a dedicarmi ai concorsi in varie università italiane improvvisamente, dopo aver superato con voti eccellenti il concorso da avvocato e quello di dottorato, sono diventata una persona incapace di superarne uno. In alcuni casi se li sono giustamente aggiudicati persone più titolate di me. In altri casi, anche se non lampanti come quello di Bologna, non meritavo di perdere. Quindi posso dire che in più di un ateneo c’è una mentalità che mira a favorire le persone già note ai professori».

Quale messaggio vorrebbe che venisse fuori dalla sua vicenda?

«Le ingiustizie vanno denunciate. Capisco che molti non vogliano rivolgersi al Tar perché è costoso, però ci sono molti strumenti a costo zero. C’è il ricorso per annullamento in autotutela, quando si tratta di fondi Ue c’è l’organismo antifrode europeo, se ci sono gli estremi per ipotizzare un reato c’è la Procura. Ma al di là delle eventuali irregolarità, spesso è il meccanismo che non garantisce dalle ingiustizie: un colloquio di dieci minuti può valere quanto una carriera costruita in dieci anni, e gli stessi criteri di valutazione molto spesso vengono pubblicati dopo che è scaduto il termine per depositare le domande. Ma io più che le università critico il Governo».

Perché?

«Perché non fissa un valore per il dottorato e non dà un valore al curriculum. I criteri di valutazione vanno pubblicati contestualmente al bando e devono avere valore universale: devo sapere che il mio dottorato vale 10 che io faccia domanda a Bologna o in Sapienza, non che qui vale 2 e domani forse 10, è palese che questa variabilità dei criteri dà modo di favorire di volta in volta un candidato diverso. Senza criteri nulla ha senso e la categoria dei ricercatori, priva di ogni potere contrattuale, davanti a un abuso è costretta ad abbassare la testa».

