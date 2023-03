«Reagiscono se si sentono aggredite» 

«Le api non sono pericolose, neanche quando volano in sciame, ma bisogna sempre avere delle attenzioni particolari per far sì che non si sentano aggredite e quindi attacchino per difendersi».

Queste le parole di Franco Anedda, responsabile Coldiretti del settore apicoltura, all’indomani della tragedia avvenuta a Carbonia in cui ha perso la vita Fausto Congiu, 81 anni di Giba. Le cause del decesso sono ancora da accertare con chiarezza ma ci sono delle piccole grandi regole che i comuni cittadini devono rispettare quando entrano in contatto con questo insetto, che spesso gode di una fama peggiore di quello che in realtà è. «Innanzitutto va detto che le api, così come tutti gli animali o insetti, bisogna conoscerle prima di compiere gesti azzardati che potrebbero innervosirle - afferma ancora Anedda che aggiunge - uno sciame dì api non è di sua natura aggressivo e in situazione di normalità non è per niente pericoloso». Diverso è ovviamente per chi all’improvviso si trova davanti a loro e non sa come comportarsi, rischiando di entrare nel panico e compiere azioni che il più delle volte diventano controproducenti. «Mai avvicinarsi troppo agli alveari e disturbare la loro routine quotidiana e mai mettersi nella loro traiettoria di volo quando rientrano a “casa”- continua l’apicoltore. In questi casi la curiosità o l’irresponsabilità può essere assai pericolosa».

Ma nel caso ci si trovasse involontariamente davanti a un alveare, cosa bisogna fare? «Innanzitutto allontanarsi velocemente senza mai, però, agitare le mani nella convinzione di difendersi, magari uccidendole. Questo comportamento sarebbe il peggiore, perché, come è facile immaginare, le spaventa e le porta ad attaccare». Le precauzioni non terminano qua. «Quando ci si allontana, bisogna farlo sempre tenendo la testa bassa perché tendono a puntare alla parte superiore del corpo e in particolare agli occhi. Un altro accorgimento da tenere, in particolare se si è in campagna, è quello di camminare a zig zag tra alberi e cespugli, per cercare di dividere lo sciame e fare il possibile per raggiungere zone caratterizzate dall’ombra». Infine, Franco Anedda ci fornisce altri piccoli, ma importanti, suggerimenti: «Non sottovalutare le condizione climatiche. Nelle giornate di maltempo o molto ventose le api diventano più aggressive. Quindi in quel caso, più che mai, bisogna tenersi a debita distanza e stare attenti a non spaventarle».

