Prosegue il Dorian festival. Domani alle 19 a Sa dom’e farra si terrà la presentazione del nuovo libro di Marcello Murru dal titolo “Stanze”. A dialogare con l’autore ci sarà Giovanni Fiabane. Subito dopo spazio al reading poetico musicale tratto dall’ultimo libro del cavaliere Claudio Moica, dal titolo “Se ritorno non sarà per caso”. Lo scrittore sarà accompagnato dalla musicista e cantante Rafaella Bandiera e The voice”. L’ingresso è gratuito.

