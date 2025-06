Reading, laboratori e visite alle mostre  

Sarà un mese di luglio ricco di iniziative e appuntamenti per tutte le fasce d’età nei Musei Civici. Dai laboratori artistici ai reading letterari, dalle visite guidate alle esperienze interdisciplinari, il calendario si rivolge a un pubblico ampio e variegato, con attività pensate per valorizzare le collezioni permanenti, promuovere la cultura e stimolare la partecipazione attiva dei visitatori.

Il programma

Questa settimana si comincia mercoledì con “Arte e poesia”, un laboratorio per ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che unisce parole e immagini in un percorso creativo nella biblioteca della Galleria comunale d’Arte. Il giorno successivo, giovedì, tocca ai più piccoli (6–10 anni), con un appuntamento gratuito di reading letterari per bambine e bambini, pensato per avvicinare l’infanzia al mondo dell’arte attraverso la lettura.

Venerdì, la mattina è dedicata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 5 anni con un nuovo incontro di "Legastorie", un laboratorio narrativo e manipolativo che stimola immaginazione e manualità. Sabato luglio prende invece il via la serie di conferenze a tema museale curate dagli storici dell’arte dei Musei Civici: un viaggio visivo alla scoperta di importanti istituzioni museali italiane e internazionali, che si concluderà con una visita guidata.

Domenica sarà una giornata intensa: da un lato il laboratorio esperienziale per bambine e bambini alla Galleria comunale (con giochi e attività per conoscere le opere del museo), dall’altro due visite guidate (alle ore 11 e 16) con approfondimenti sulle collezioni e sulle mostre temporanee, come "Isole minori" e l’omaggio a Letizia Battaglia. Per ulteriori informazioni contattare 070.6777598.

