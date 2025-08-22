VaiOnline
Re/tornable chiude Palcoscenici d’estate nel cuore di Allai 

La magia del nouveau cirque, che incanta grandi e piccini, con “Re/tornable” di e con l'artista argentino Gaspar Uriel Perissinotti chiude in bellezza la VII edizione del Festival “Palcoscenici d’estate” ad Allai, ideato e organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda.

Stasera alle 22 in scena “Re/tornable, un Clown Bianco alla ricerca del “suo” Augusto per ricomporre la classica coppia comica, tra gag esilaranti, esercizi acrobatici, numeri di giocoleria e sorprendenti invenzioni. Una pièce affascinante e coinvolgente dove il clown Gasparato scopre il suo compagno di scena proprio in mezzo al pubblico, in un susseguirsi di effetti speciali e lanci di boomerang.

“Re/tornable” è uno spettacolo avvincente fondato sulle capacità istrioniche e le abilità acrobatiche e tecniche di Gaspar Uriel Perissinotti, originario della Patagonia Argentina, formatosi dapprima come giocoliere, studiando da autodidatta per elaborare i suoi “numeri”, per esibirsi nelle piazze come artista di strada, poi perfezionatosi con seminari e corsi di clown, acrobatica e manipolazione di oggetti, tra scuole di circo, palestre di giocoleria e centri sociali in Argentina, Uruguay, Spagna e Italia. Sul palco porta un'ondata di irrefrenabile energia e allegria.

