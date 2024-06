Re Sinner scende in campo 

Oggi è il giorno. Si aprono i cancelli del “sacro” All England Lawn Tennis and Croquet Club, il circolo londinese che ospita il torneo di Wimbledon. Terzo torneo del Grande Slam dell'anno, è il primo che vede Jannik Sinner come testa di serie numero 1. Il rosso di San Candido inizierà il suo torneo contro il tedesco Yannick Hanfmann. Sarà il terzo match sul Campo 1, dopo gli esordi di Daniil Medvedev (il russo, numero 5 del tabellone maschile, affronta lo statunitense Aleksandar Kovacevic) e Arina Sabalenka (la bielorussa, numero 3 femminile, sfida Emina Bektas, tedesca di nascita, ma statunitense di nazionalità). Intanto, sul Campo Centrale, il programma si apre alle 13.30 locali (le 14.30 in Italia), con uno dei principali avversari di Sinner, Carlos Alcaraz, lo spagnolo numero 3 del tabellone e campione uscente, che scalderà i motori affrontando il qualificato estone Mark Lajal (262 al mondo).

Azzurro intenso a Londra

Tanti gli italiani in campo oggi. Per il torneo maschile, il programma del campo 15, alle 13 italiane, si apre con la sfida tra Matteo Arnaldi e lo statunitense Frances Tiafoe (testa di serie numero 29), mentre sul 16, in contemporanea, Fabio Fognini scenderà in campo contro il francese Luca Van Assche. Lucky loser in campo al posto del tedesco Dominik Koepfer, Van Assche è un autentico cittadino del mondo, essendo nato in Belgio (nazionalità del padre) da madre italiana. Nel campo 12, il secondo match vedrà Matteo Berrettini sfidare l'ungherese Marton Fucsovics: chi vincerà, troverà Sinner al secondo turno. Il programma del campo 18 si chiuderà con il match tra l'unico qualificato azzurro, Matteo Bellucci, e lo statunitense Ben Shelton (numero 14 del seeding), e quello del 5 con Lorenzo Sonego contro l'argentino Mariano Navone, il re di Cagliari, numero 31 del torneo.

Per il torneo femminile, sul campo 3, giocano una dopo l'altra, secondo e terzo incontro in programma, Jasmine Paolini, accreditata della settima testa di serie (contro la spagnola Sara Sorribes Tormo), e Martina Trevisan (contro la statunitense Madison Keys, numero 12 del seeding). Sul campo 4, il match conclusivo è quello tra Sara Errani e la ceca Linda Noskova, numero 26 del torneo.

Gli altri italiani

Domani scenderanno in campo i tennisti che fanno parte della parte bassa del tabellone maschile. Lorenzo Musetti, 25ª testa di serie, affronterà il francese Constant Lestienne, Luciano Darderi trova la wild card locale Jan Choinski, Flavio Cobolli l'australiano (con genitori giapponesi) Rinky Hijikata e Luca Nardi l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 30 del seeding. Il martedì sarà anche il giorno della parte alta del tabellone femminile, con Lucia Bronzetti che sfiderà la canadese Leylah Fernandez, numero 30 del seeding.



