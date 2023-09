Re Giorgio e la Sardegna: le liti con Berlinguer, le lacrime per gli operai 

Le cronache del 2012 raccontarono quasi con stupore la commozione di Giorgio Napolitano durante l’incontro, a Cagliari, con le delegazioni degli operai travolti dalla crisi industriale. Le storie di lavoratori senza più lavoro, di famiglie travolte dalla crisi industriale, avevano incrinato l’animo di un uomo che per decenni aveva incarnato la figura del politico freddo e razionale, quant’altri mai. Abituato a trattare con Mosca ma anche con gli americani (fu il primo esponente del Pci invitato negli Usa), dirigente di ferro in una nomenklatura comunista composta da personalità fortissime, forgiate dalla seconda guerra mondiale e dalla lotta per la liberazione dell’Italia dal fascismo.

Sentimenti nascosti

Era davvero uomo di estrema intelligenza e razionalità, Napolitano, ma nell’ultimo scorcio della sua vita politica concesse talvolta anche ai propri sentimenti di affiorare in superficie: era già successo con i terremotati all’Aquila, e prima ancora – nel 2006, appena eletto – lo si era visto festeggiare a Berlino il mondiale di calcio vinto dall’Italia, come 24 anni prima a Madrid un suo predecessore più incline allo show, Sandro Pertini. Capitò di nuovo in quel 20 febbraio di undici anni fa, nella visita da capo dello Stato in Sardegna. Durante l’incontro al Palazzo Regio di Cagliari con i sindacati rispose agli operai con voce rotta, consapevole della gravità dei problemi che gli venivano illustrati.

Quel giorno Napolitano intervenne in Consiglio regionale, accolto dal governatore Ugo Cappellacci e dalla presidente dell’assemblea Claudia Lombardo; e salutò con grande affetto il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che aveva conosciuto bambino per via dell’amicizia col padre, militante comunista.

Parlare del rapporto tra il presidente emerito scomparso ieri e la Sardegna non può però prescindere dal legame, stretto e conflittuale, con Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista. Leader della corrente migliorista (nome che lui non amava), favorevole al dialogo del Pci con l’Occidente capitalista e, in Italia, coi socialisti, Napolitano rappresentò una forte opposizione interna a Berlinguer.

Il centralismo democratico riuscì a coprire gli scontri, pur risaputi, con una patina di discrezione fino al 1981, quando Napolitano criticò apertamente, addirittura con un articolo sull’Unità, l’intervista del segretario sassarese che su Repubblica aveva lanciato la questione morale, riaffermando il concetto di una diversità (morale, appunto) dei comunisti.

Gli ultimi anni

Dopo la morte di Berlinguer, e poi il cambio di nome del Pci, Napolitano resistette alla tentazione di rileggere la storia come una vittoria delle sue ragioni su quelle del compagno-rivale ormai scomparso. Ma non si unì neppure alle glorificazioni postume del leader più amato della sinistra italiana. Proprio la visita in Sardegna del 2012 ne fu la conferma: nei discorsi a Cagliari e Sassari rievocò il suo rapporto con Antonio Segni e Francesco Cossiga, l’amicizia col senatore Girolamo Sotgiu, ma non nominò mai Enrico Berlinguer (citato invece, per esempio, da Cappellacci). Solo nel convegno sull’Università sassarese ricordò «i Berlinguer e i Siglienti» tra le personalità cittadine. Più che un segno di freddezza, la volontà di evitare a ogni costo qualsiasi cedimento agiografico che sarebbe probabilmente suonato ipocrita. Forse, se avesse potuto sentirlo, anche alle orecchie dello stesso Berlinguer.

