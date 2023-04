Re dei social con l’otamatone 

È sicuramente il tiktoker sardo del momento. Federico Leonardi, in arte Fedesound, spopola sui social con il suo modo di fare musica, suona l'otamatone, con creatività e ironia. Il trentatreenne di Villanovaforru nel giro di un anno e mezzo ha raggiunto più di 164mila seguaci sulla piattaforma cinese, quasi 30mila su Instagram e 67mila sul suo canale Youtube.

Ingegnere e musicista

Federico Leonardi è nato in provincia di Lucca. A 15 anni ha deciso di tornare a Villanovaforru, paese di sua madre. Ha una laurea triennale in ingegneria meccanica che ha messo nel cassetto per diplomarsi al conservatorio in musica elettronica. Segue un master in didattica della musica, è un musicista e suona con l’orchestra spettacolo “La Romagna” ma è anche professore alle medie. «Ho sempre avuto la passione per la musica, dai 5 anni mi diverto a suonare qualsiasi cosa: la prima esibizione con la tastiera l’ho fatta in quarta elementare, andavo a orecchio». Federico ha sempre amato i social e dal dicembre 2021 crea contenuti da pubblicare su TikTok. Dallo scorso novembre pubblica video con costanza su Instagram e Youtube. Lunedì scorso con i suoi strumenti è stato ospite di “Scraffingiu per te” su Videolina. «Avevo iniziato sui social impostando i video da docente, spiegavo come eseguire determinate musiche, ma non andava molto bene, non avevo tanti follower», racconta. Ad un centro punto la trovata: un tocco di ironia. I primi video che hanno riscontrato più visualizzazioni sono quelli in cui Federico chiedeva a Google di indovinare la melodia fischiettata o suonata con strumenti tradizionali con metodi non convenzionali, ad esempio usando cacciaviti, penne, trapani a fungere da plettri, o bastoni per ricreare canzoni, o suonando con le mani. Ma con l’otamatone arriva la vera svolta.

L’otamatone

Le pagine di Federico crescono grazie ai video con questo strano strumento giapponese creato da Maywa Denki nel 1998 per la società di giocattoli Cube. Diverso da quelli che siamo abituati a sentire in occidente, è uno strumento pensato per i più piccoli e consente loro un approccio giocoso alla musica. Questa serie di fattori potrebbero essere stati la chiave di volta del successo: su TikTok ha raggiunto i 3 milioni di “mi piace”, vari video hanno superato il milione di visualizzazioni (il picco 1,9 milioni, con 228 mila “mi piace”). Su Youtube 11 milioni di visualizzazioni e su Instagram, solo negli ultimi 90 giorni, i suoi video sono stati visti da più di 1 milione di account. Il cantante Bugo ha ripostato video con una sua canzone. Il comico Arnaldo Mangini, con 31 milioni di followers, ha interagito con lui in una diretta. L’interazione con i social apre contatti con tante realtà: Fedesound ha ricevuto una batteria invisibile e ne è diventato ambasciatore.