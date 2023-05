Re dei cannonieri a 40 anni «E non voglio smettere» 

«Inizialmente no. La squadra era buona ma non da primi posti, quindi il pensiero era più rivolto alla conquista della salvezza. Nel corso del campionato, poi, ho recuperato pian piano terreno e nelle ultime giornate è successo quello che nessuno pensava perché quasi impossibile. Invece è accaduto».

Oristano. È il Re dei cannonieri dell’ultima Eccellenza. Lo scorso gennaio ha compiuto 40 anni, ma Andrea Sanna sembra vivere una seconda giovinezza calcistica. Bomber implacabile con 25 gol in campionato, 8 nelle ultime due gare contro Arbus e Carbonia, al quale vanno aggiunte le 4 marcature in Coppa Italia.

Sanna, se lo aspettava?

«Inizialmente no. La squadra era buona ma non da primi posti, quindi il pensiero era più rivolto alla conquista della salvezza. Nel corso del campionato, poi, ho recuperato pian piano terreno e nelle ultime giornate è successo quello che nessuno pensava perché quasi impossibile. Invece è accaduto».

Cosa si prova a vincere questa classifica con la maglia della Tharros?

«Vincerla a casa ha un sapore diverso, è più bello. Ho iniziato con la Tharros da giovanissimo, tanti anni fa. Nelle ultime stagioni mi sono ritrovato di nuovo qui, senza pensare di raggiungere traguardi personali ma più quelli di squadra, cercando di riportare la società in categorie importanti. È arrivato questo successo e ne sono felicissimo».

Come giudica il suo campionato e quello della squadra?

«A livello personale è stato straordinario, arrivare a 40 anni e fare così tanti gol non è da tutti. Come squadra a inizio stagione la società chiedeva una salvezza tranquilla ed è arrivata con due giornate di anticipo, quindi più o meno siamo in linea con i programmi. Rimane il rammarico che forse qualcosa in più si poteva e doveva fare».

Col passare degli anni la media gol di un giocatore tende a calare, lei ha fatto l’esatto contrario. Come lo spiega?

«Da giovane la mia media andava dai 10 ai 13 gol a stagione. Piano piano è salita a 18-20 reti. Ora sono addirittura arrivato a 25, un risultato straordinario, quasi impensabile. Un motivo me lo sono dato: non è solo grazie allo stile di vita, alla cura del corpo e all’esperienza, ma probabilmente è dovuto anche al livello dei campionati, leggermente calato, nei quali si vedono più gol e maggior facilità nell’andare a rete».

Dalla Tharros alla Tharros, in mezzo una carriera ad alti livelli: quali le tappe più importanti?

«Sicuramente Selargius e Arzachena. Mi hanno permesso di fare il salto da dilettante a professionista. Importanti anche le tappe di Fertilia, Porto Torres, Torres, ambiente diverso dagli altri, eravamo in Eccellenza ma il clima era da categorie più alte, poi la “famiglia Terralba”, in cui Tonio Mura, attuale patron della Tharros, era presidente. Un lungo percorso di crescita».

Ha qualche rimpianto?

«Essere arrivato tardi non solo nel professionismo, a 31 anni, ma anche in Serie D, a 29, perché comunque è un trampolino di lancio. Sono contento della carriera fatta, ma se le opportunità fossero arrivate prima avrei potuto giocare qualche anno di più tra i professionisti».

Ha già preso una decisione riguardo la prossima stagione?

«In realtà no. Con la società c’è un bel rapporto, col patron idem. Vorrei far passare un po’ di tempo prima di decidere. Di sicuro vorrei giocare un altro anno. Non è ancora arrivato il momento di smettere».

Quando deciderà di appendere le scarpette al chiodo, quale futuro attende Andrea Sanna?

«Ho due vie. Una la tengo nascosta, è più un sogno che una possibilità. L’altra è quella che tutti si aspettano, diventare allenatore. Sto prendendo le abilitazioni, in modo da essere pronto quando sarà il momento. Penso sarà quella la mia via, iniziare ad allenare e capire se quello è il mio mondo».

