Re dei bomber In Eccellenza cinque in gara 

Weekend da 81 reti tra Eccellenza (25) e Promozione (56). Nel massimo torneo regionale Giuseppe Meloni del Budoni si porta a -1 da Mattia Caddeo del Ghilarza, capocannoniere con 23 reti; Imoh del Bosa fa meglio segnando due reti e salendo a quota 21.

Nel campionato immediatamente inferiore timbrano il cartellino tre dei cinque giocatori in vetta alla graduatoria dei marcatori del girone C (Victory Igene del Sennori, Lamine Doukar dello Stintino e Sergio Damian Valenti del Tempio), che salgono a 18 staccano i due rivali rimasti a 17 (Patrick Caetano Ferreira del Coghinas e Domenico Saba dell’Usinese); nel girone B fa un altro passo in avanti Antonio Pili dell’Idolo (18 centri) e lascia distante Giuseppe Cocco dell’Atletico Bono, che però realizza una doppietta per 14 reti totali; nel gruppo A pochi i bomber a segno, col cannoniere Andrea Iesu che resta a quota 21 gol ed è inseguito a 15 da Abdoulaye Mboup, autore della rete più importante della giornata: quella che ha dato la vittoria al Castiadas sui cugini del Villasimius nello scontro al vertice.

Doppietta anche per Massimo Pibiri del Santa Giusta nel girone B di Promozione (12 gol); un passo avanti per Momo Cosa della Verde Isola nel girone A (12) e per Paolo Palmas della Lanteri (11, dei quali 4 segnati col Tempio).

