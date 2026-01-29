VaiOnline
la pièce teatrale di emma dante
30 gennaio 2026 alle 00:27

“Re Chicchinella” a Cagliari e Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La solitudine del potere in “Re Chicchinella”, lo spettacolo di Emma Dante tratto da una novella de “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle” è in scena da oggi a domenica al Teatro Massimo di Cagliari: oggi alle 20.30, domani alle 19.30 e domenica alle 19. Lunedì 2 alle 20.30 è la volta invece al Teatro Comunale di Sassari sotto le insegne dal Cedac.

La favola racconta la strana malattia di un sovrano che come una gallina magica produce delle uova d'oro: una sorta di dono di Mida alla rovescia, un incantesimo fatale che pone in risalto l'avidità dei parenti e l'ipocrisia della corte. “Re Chicchinella” mette in scena un paradosso, in cui il cibo diventa elemento simbolico, nutrimento necessario per garantire la continuità della produzione aurea oltre alla salute del protagonista, la cui malinconia suscita preoccupazione a palazzo e tra i familiari che temono di perdere quella straordinaria fonte di ricchezza.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 