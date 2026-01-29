“Re Chicchinella” a Cagliari e Sassari 

La solitudine del potere in “Re Chicchinella”, lo spettacolo di Emma Dante tratto da una novella de “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle” è in scena da oggi a domenica al Teatro Massimo di Cagliari: oggi alle 20.30, domani alle 19.30 e domenica alle 19. Lunedì 2 alle 20.30 è la volta invece al Teatro Comunale di Sassari sotto le insegne dal Cedac.

La favola racconta la strana malattia di un sovrano che come una gallina magica produce delle uova d'oro: una sorta di dono di Mida alla rovescia, un incantesimo fatale che pone in risalto l'avidità dei parenti e l'ipocrisia della corte. “Re Chicchinella” mette in scena un paradosso, in cui il cibo diventa elemento simbolico, nutrimento necessario per garantire la continuità della produzione aurea oltre alla salute del protagonista, la cui malinconia suscita preoccupazione a palazzo e tra i familiari che temono di perdere quella straordinaria fonte di ricchezza.