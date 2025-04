Re Carlo in Parlamento: «Le storie dei nostri Paesi da sempre intrecciate» 

«Spero di non rovinare la lingua di Dante». E non lo fa. Re Carlo pronuncia in italiano parte del suo discorso davanti alle Camere riunite. Un discorso storico non solo perché è il primo di un sovrano britannico al Parlamento italiano, ma anche perché denso e chiaro nel sottolineare un rapporto strettissimo fra Italia e Regno Unito, che parte da radici profonde. E si proietta in un futuro di collaborazione sempre più ampia su molti fronti, non da ultimo sulla costruzione della pace che - ricorda il re - «non è scontata». È stato questo il momento clou della seconda, lunga giornata istituzionale segnata anche da una visita privata al Papa.

A Montecitorio

La genuina passione di Carlo per l'Italia ha scandito l'intero intervento a Montecitorio, tra citazioni - Virgilio e Dante - e rievocazioni, a testimonianza che «noi siamo due popoli e due nazioni le cui storie sono intrecciate tra loro e con quelle del continente europeo». Sono diversi i passaggi che rendono quello del re un intervento più politico del previsto, a conferma delle intenzioni di questa visita di Stato.

Ma anche i molti ricordi personali, come il viaggio a Capaci di Elisabetta nel 1992, pochi giorni dopo l'assassinio del «vostro leggendario magistrato antimafia Giovanni Falcone». Standing ovation in aula. Ha detto ancora il re: «Una delle gioie della mia vita è conoscere questo Paese. Come qualsiasi vecchio amico sono stato con voi nei momenti più felici e in quelli più tristi della vostra storia nazionale: non dimenticherò mai la visita a Venezia» dopo il restauro del teatro della Fenice o quella «ad Amatrice» dopo il terremoto. Carlo Rievoca anche «le terribili sofferenze della popolazione civile italiana» nella Seconda guerra mondiale, «l'eroismo della Resistenza» e la partigiana Paola Del Din, i suoi «101 anni» e il «suo coraggio». E menziona non a caso l'Ucraina, cui «i nostri Paesi sono stati entrambi al fianco nel momento del bisogno».

Villa Pamphili e Quirinale

La giornata dei reali era iniziata con il saluto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Pamphili. Poi la tappa al complesso dell'ex Mattatoio industriale, insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e con la guida del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Quindi il ritorno al Quirinale, dove Mattarella ha reso omaggio ai legami tra Italia e Regno Unito. «La storia che ci unisce, maestà, è iscritta anche nelle vicende del Risorgimento che portò alla unificazione d'Italia, con l'ospitalità riservata a tanti patrioti esuli nel vostro Paese e il sostegno all'impresa di Garibaldi in Sicilia. Valori che celebreremo insieme domani (oggi, ndr), ricordando un momento cruciale per il nostro Paese: la liberazione dal nazifascismo, nel 1945, di Ravenna e di tutta l'Italia, da parte delle truppe alleate. Il debito di riconoscenza che nutriamo al riguardo è davvero indimenticabile».

Da Bergoglio

Di pomeriggio, Carlo e Camilla sono andati a trovare Papa Francesco. Una decisione a sorpresa dopo che, considerate le condizioni di salute del Pontefice, i reali inglesi avevano annullato tutta la parte vaticana della visita in Italia. Poi il cambio di programma. «Re Carlo e Camilla sono stati felicissimi» per quest'incontro, ha fatto sapere Buckingham Palace. La coppia hanno varcato la Porta del Perugino, quella più vicina a Casa Santa Marta, l'albergo dove risiede il Papa, intorno alle 16.30. Sono passati da una porta laterale. All'interno era tutto pronto da ore, compresi i doni. Ad accogliere i reali, in un incontro senza alcuna nota di carattere politico, il reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza.

A Palazzo Madama

Qualche minuto prima delle 14, invece, il re e la regina hanno fatto una visita di mezz’ora in Senato. L’arrivo su una Bentley della Casa reale. Ad accoglierli, il presidente Ignazio La Russa e la moglie. Nel cortile d'onore sono state esposte le bandiere d'Italia, del Regno Unito e dell'Ue. Accompagnati da La Russa insieme all'ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, e a quello italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, i reali hanno fatto un breve tour del palazzo prima di entrare in Aula.

Nelle vie della Capitale

In serata, la cena intima tra i reali a lume di candela per celebrare i vent’anni di matrimonio. Ai reali hanno fatto gli auguri sia Mattarella che Bergoglio. Ma è arrivato anche l’applauso del Senato, quando Carlo ha menzionato l’anniversario. Per Camilla, la giornata è stata anche un bagno di folla: prima l'incontro in una scuola romana, dove le è stata offerta una pizza, poi una coppetta in una storica gelateria del centro della capitale. In Parlamento ha indossato lo stesso abito usato nel 2005, per la cerimonia civile con cui sposò Carlo.

