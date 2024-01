Re Carlo III e la principessa Kate dimessi dall’ospedale dopo le operazioni 

Londra. Il Regno Unito e i sudditi più sensibili alle sorti di casa Windsor possono tirare un sospiro di sollievo. Re Carlo III e la principessa di Galles, Kate, sposa dell’erede al trono William, sono stati dimessi ieri a poche ore di distanza l’una dall’altro dalla London Clinic, l’ospedale vip di Londra che, per la prima volta nella storia, ha ospitato insieme il sovrano regnante e la futura regina consorte: alle prese con un doppio problema di salute reale destinato a moltiplicare le incognite e le inquietudini che incombono sulla monarchia. Per Carlo, almeno sotto il profilo sanitario, le cose appaiono meno preoccupanti. Il suo ricovero, seppure dilatato precauzionalmente di un paio di giorni rispetto alle attese, è durato in tutto tre notti. Conseguenza di un intervento chirurgico di routine legato a una diagnosi di prostata ingrossata definita “benigna”. Una prospettiva diversa rispetto alla 42enne Kate, dimessa dopo 13 notti di ricovero e un’operazione all’addome non precisata, ma più complessa e delicata di quella di Carlo.

