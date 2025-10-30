VaiOnline
Londra.
31 ottobre 2025 alle 00:17

Re Carlo caccia Andrea: via il titolo di principe 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Londra. È una messa al bando la storica decisione presa da re Carlo III nei confronti del fratello Andrea, reprobo della dinastia Windsor travolto dagli scandali, a partire dai legami col defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il sovrano ha ordinato di avviare il processo “formale” per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di duca di York.

Il meccanismo con cui titoli e onorificenze saranno rimossi passerà attraverso il vicepremier David Lammy, in qualità di Lord Cancelliere. Quindi l’ex principe sarà noto solamente come Andrew Mountbatten Windsor. Il comunicato di Buckingham Palace, che suona come un editto, ha stabilito anche che Andrea, già escluso da tempo da tutti gli incarichi di rappresentanza della dinastia e privato dei gradi militari, lascerà la residenza di Royal Lodge, dimora dove vive in condivisione con l'ex moglie Sarah Ferguson, al centro delle polemiche nel Regno Unito dopo le rivelazioni sul mancato pagamento dell'affitto per oltre venti anni da parte del fratello di Carlo. Andrea si trasferirà in «un alloggio privato alternativo», che secondo i media si trova nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk, lontano quindi dagli occhi della Corte, dopo essere diventato una presenza imbarazzante e indesiderata per la monarchia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 