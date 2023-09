«Rdc finito, ora vogliamo dare lavoro» 

Aiùtati, ché lo Stato ti aiuta. Il reddito di cittadinanza è passato a miglior vita il 31 agosto, da venerdì sono in vigore le nuove misure del Decreto lavoro che il Governo ha approvato simbolicamente il primo maggio: l’assegno di inclusione e lo strumento di formazione lavoro. Il che, raccontato dal presidente e amministratore delegato dell’Anpal (l’Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro), il sassarese Massimo Temussi, ex commissario di Ats (anch’essa passata a miglior vita, ora c’è l’Ares) durante la pandemia da Covid, suona pressappoco così: «Lo Stato riconosce 350 euro al mese a ciascun disoccupato, ma contrariamente a quanto avveniva con il Reddito di cittadinanza per il quale di fatto al percettore nulla era richiesto, questa è una vera politica attiva per il lavoro: chi lo percepisce è tenuto ad accettare le offerte di lavoro oppure a partecipare a corsi di formazione professionale, progetti di utilità comunale che prima si chiamavano lavori socialmente utili, orientamento specialistico, auto-impiego e auto-impresa». Questo taglia fuori, insomma, chi lavora in nero e grazie a questo percepiva in aggiunta il Reddito di cittadinanza: «Proprio così, basti vedere che cosa succede in Umbria, dove le nuove misure sono arrivate un po’ in anticipo: l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni», dice Temussi, «ha dichiarato che tre percettori del reddito di cittadinanza su quattro vorrebbero ricevere un sussidio, ma senza dover lavorare né frequentare corsi».

Sono pigri?

«Nella migliore delle ipotesi. Temo invece, ed è più che un timore, che in realtà lavorino già in nero e vogliano essere liberi di continuare» .

L’assegno di inclusione è figlio della Sardegna?

«È sarda la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, e sono sardo io: ero con lei, nei giorni scorsi, alla presentazione della nuova piattaforma informatica per il Reddito di inclusione e lo strumento di formazione lavoro. Quindi sì, c’è tanta Sardegna nelle politiche attive per il lavoro del Governo Meloni».

Lei e Calderone siete in corsa per la candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione ?

«Neanche per idea, sto lavorando con grande soddisfazione alle politiche del lavoro, per di più con una ministra esperta della materia, con la quale si procede spediti. E per quanto riguarda la ministra, non ho titolo per parlare a suo nome ma sono convinto che non intenda candidarsi».

Perché non vi piaceva il Reddito di cittadinanza?

«Era un aiuto necessario, ma dato in cambio di niente e così ha favorito anche chi lavorava in nero. Ora, invece, i cosiddetti occupabili fra i 18 e 59 anni di età dovranno lavorare per ricevere il sussidio, o migliorare le capacità con i corsi: per tutti ci sarà qualcosa, e la si deve fare altrimenti si perde il sussidio. Per il Reddito di cittadinanza c’erano seicentomila percettori mai passati per un Centro per l’impiego o che, chiamati a lavorare, non ci andavano: li abbiamo foraggiati per tre anni. Invece quelli dell’assegno di inclusione non sono regali, bensì aiuti mentre ci si aiuta da soli con gli strumenti messi a disposizione. Cambia tutto: o fai qualcosa, compresi auto-impiego e auto-impresa oppure frequentare corsi professionalizzanti, o esci dalla misura».

D’accordo, ma lo Stato è in grado di offrire lavoro o corsi a tutti gli occupabili in stato di povertà?

«A questo serve la nuova piattaforma digitale cui ha lavorato Anpal su impulso della ministra Calderone, e io stesso mi ci sono dedicato dal primo giorno. È stato fatto un miracolo».

Quale? Mettere in rete assieme sette diversi enti pubblici...

«... in un mondo, appunto quello pubblico, in cui accade di rado: proprio questo. Nella piattaforma dell’assegno di inclusione e dello strumento di formazione lavoro ci sono l’Inps, i Comuni con i Servizi sociali, l’Anpal, i sistemi informativi delle Regioni, quello delle povertà, per la prima volta le agenzie di lavoro private e gli enti formativi. Abbiamo riunito sette soggetti diversi, infatti nella piattaforma che include le sette diverse e distinte di ciascun ente o soggetto privato ci sono già sessantamila proposte di lavoro in tutta l’Italia. Il bello è che abbiamo interconnesso le sette piattaforme, ma ciascun ente ha potuto mantenere la propria senza dover cambiare tutto».

Lo Stato collabora con lo Stato: quasi inedito.

«Se lo dite voi...» (ride) .

Alla piattaforma bisogna iscriversi.

«E si può fare con lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Si continua con le procedure in vigore quando c’era il Reddito di cittadinanza, quindi gli interessati hanno già lo Spid».

Per chi non è occupabile, che cosa è previsto?

«Si prendono in carico le persone con Isee basso che vanno verso l’inclusione sociale, cioè i servizi sociali: sono gli over 60 e i soggetti fragili come i disabili, o che hanno figli minori».

Se in una famiglia sono disoccupati i genitori e pure i figli maggiorenni, devono campare con 350 euro?

«Attenzione: l’assegno di inclusione è personale, quindi in un nucleo familiare ce ne sarà uno per ogni persona che ha i requisiti per riceverlo. Nessuna famiglia senza reddito dovrà campare con 350 euro al mese».

Quanti Redditi di cittadinanza sono scaduti il primo settembre nell’Isola?

«Circa quattromila, i fragili sono passati in carico ai Servizi sociali, tutti gli altri fanno parte del nuovo strumento in vigore da venerdì».

Con le nuove misure che l’hanno sostituito, bisogna essere a reddito zero?

«No, ciascun percettore può integrare l’assegno con guadagni fino a tremila euro lordi l’anno: in molti casi sono retribuiti i corsi di formazione professionale pubblici, ad esempio, e nessuno vuole escludere dall’assegno chi li frequenta, Anzi».

