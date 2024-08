Rc auto, stangata nell’Isola: aumenti del 10% 

Quasi il dieci per cento in più, per una stangata che si rinnova ogni anno. L’assicurazione auto per la Responsabilità civile in Sardegna costa il 9,78% in più rispetto a un anno fa. In media, sono 49 euro aggiuntivi rispetto al luglio 2023, con una spesa annua pro capite di 547,46. Fin qui la media dell’Isola, ma con differenze nette tra singole province. In quella di Cagliari, che poi sarebbe l’Area metropolitana, la stangata raggiunge il 16,15 per cento di aumento, il che porta la spesa media per una polizza Rc auto a 605,62 euro, più cara di 84 euro rispetto a dodici mesi prima.

L’indagine

A darci la pessima notizia è una ricerca condotta dall’Osservatorio Rc auto di Facile.it e Assicurazione.it, che ha preso in considerazione i premi medi pagati dagli italiani. Che cosa c’è di buono? Poca roba, ma scorrendo i dati qualcosa si trova: ad esempio, che la tariffa media italiana per assicurare un’auto è di 629,88 euro, mentre il dato più alto della Sardegna (appunto, la Città metropolitana di Cagliari) si ferma a 605 e rotti. Insomma, c’è chi fa addirittura peggio. Altra nota leggermente positiva è che l’aumento su base annua c’è stato, ma su base semestrale in Sardegna c’è un’inversione di tendenza, con un calo dei premi assicurativi dell’1,4 per cento, ma ci sono singole province isolane in cui raggiungono un calo del 12,8 per cento.

Le rilevazioni

Dunque, analizzando i dati di Facile.it emerge che l’Area metropolitana di Cagliari è la più “cara” per quanto riguarda le polizze Rc auto, con un premio medio di 605,62. Al secondo posto delle tariffe alte è la provincia di Nuoro, dove si pagano 525,48 euro. Spesa di 468,08 per il premio che pagano gli automobilisti oristanesi (terzi nell’elenco dei tartassati), mentre al quarto posto c’è la provincia di Sassari con 522,45 euro. Se la passa meglio chi vive nella provincia del Sud Sardegna (l’ex provincia di Cagliari con l’esclusione dei Comuni che fanno parte della Città metropolitana), dove il premio assicurativo medio è di 480,08. Tutto questo, crea la media di 547,46 euro nell’Isola.

Sotto la media

Al di sotto del valore medio degli aumenti per la Rc auto in Sardegna sono le province di Nuoro e Sassari. Quelle con gli aumenti più contenuti, Sud Sardegna e Oristano.

