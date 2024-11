Rc auto, nell’Isola scontro sulle tariffe  

Prezzi alle stelle. Cresciuti persino più velocemente dell’inflazione che ha galoppato per mesi in Italia. Le tariffe Rc auto sono ancora al centro dello scontro tra consumatori e compagnie assicurative. I primi protestano contro i rincari eccessivi degli ultimi anni, le ultime si giustificano puntando il dito sui costi per le riparazioni impennati proprio a causa del carovita.

I numeri

Resta comunque assodata la stangata sugli automobilisti. Compresi quelli sardi. i dati dell’Unione dei consumatori piazza addirittura Cagliari al quinto posto in Italia per aumenti annuali con un incremento medio del 9%, tale da far arrivare il premio a 429 euro. Poco più sotto Nuoro, al settimo posto con un polizza annua da 379 euro (+8,5% rispetto all’anno precedente).

Scorrendo la classifica troviamo nell’ordine il Sud Sardegna con 329 euro di premio, in aumento del 6,4%, Sassari (383 euro, +5,8%) e Oristano (309 euro, +4,5%). Tutti rialzi superiori al tasso d’inflazione registrato nel 2024.

«Prosegue la stangata per gli automobilisti italiani», conferma l’Unc analizzando il dato nazionale. «Rialzi lunari e ingiustificati. Si tratta di un balzo pari a quasi 10 volte l'inflazione, che a settembre era pari allo 0,7%. Bisogna tornare a 7 anni fa, ossia al settembre del 2017, per trovare un valore più alto, 415 euro».

Proteste

Secondo l’associazione delle autocarrozzerie italiane il costo delle riparazioni è fortemente condizionato dagli incrementi dei listini dei pezzi di ricambio che dal 2021 ad oggi sono aumentati in media del +48%, e nell’ultimo anno del +13%. Giuliano Frau, responsabile regionale dell’Adoc, è di un altro avviso: «Tariffe così alte non sono giustificabili. I costi delle riparazioni non possono infatti aver portato a questa stangata, né tanto meno l’aumento degli incidenti post pandemia».

Il rappresentante di consumatori se la prende con l’Ivass. «L’autorità di vigilanza sembra avere la mani legate. Non prende decisioni e lascia campo aperto alle compagnie senza fare in pratica il proprio compito, ovvero stare dalla parte dei cittadini e tutelarli davanti ai colossi del settore assicurativo».

