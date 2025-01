Rc auto, nell’Isola prezzi su del 7,9% 

Il caro tariffe Rc auto colpisce ancora la Sardegna: a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote, occorrevano, in media, 556,49 euro. E cioè il 7,9% in più rispetto a sei mesi prima. Sono gli ultimi dati dell'Osservatorio di Facile.it.

I numeri

Sono oltre 20.000 automobilisti sardi, sempre secondo il report, che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell'Rc auto. Dall'analisi del comparatore - realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 - è emerso che in Sardegna la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari al 2,29% del totale, la seconda regione italiana con la percentuale più alta.

I territori

Analizzando il campione su base provinciale emerge che Cagliari è la provincia sarda che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,85%, seconda provincia a livello nazionale) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell'Rc auto. Seguono nella graduatoria regionale Sud Sardegna (2,32%) e Nuoro(2,24%).Chiudono la classifica Oristano (1,68%) e - a breve distanza - Sassari, area sarda dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,62%).

Età e sesso

La percentuale dei rincari è più alta tra le donne (2,37%) rispetto al campione maschile (2,26%). Guardando invece alla professione dell'assicurato emerge come i pensionati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,03%). Seguono i disoccupati (2,76%) e gli artigiani (2,70%). Dall’ultimo bollettino dell’Ivass emerge tra l’altro un calo dl numero degli incidenti stradali, ma un contemporaneo aumento di furti ed eventi atmosferici.

