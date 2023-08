Razzia di gioielli d’oro e d’argento 

È stata una brutta sorpresa per la consigliera comunale di Macomer, Rita Atzori, che al rientro a casa, dopo una serata trascorsa in pizzeria con i suoi familiari, ha trovato tutto sottosopra. I ladri si sono introdotti nell’abitazione, al primo piano dell’edificio che ospita la stazione ferroviaria dell’Arst, portando via gioielli, oggetti d’oro, pezzi di argento per un valore di diverse migliaia di euro.

Il racconto

«I ladri hanno frugato dappertutto - dice Rita Atzori - e portato via tutto quello che hanno trovato, anche alcuni oggetti antichi che appartenevano ai miei nonni. Hanno messo a soqquadro tutto l’appartamento, non trascurando neanche gli angoli più insignificanti. Provo tanta amarezza e un dolore immenso per quanto è successo. Quanto hanno rubato ha un valore immenso e affettivo che non si può quantificare». Rita Atzori, esponente di maggioranza, sabato assieme alla mamma e a un fratello che vive fuori Macomer ha trascorso la serata in una pizzeria, non prima di essersi assicurata di chiudere bene l’appartamento. I tre sono usciti attorno alle 20.30 e sono rientrati, tranquilli e ignari di tutto, mezz’ora dopo la mezzanotte. Nessun segno di scasso nel portone di ingresso.

L’incursione

I ladri, probabilmente, sono riusciti a entrare nell’appartamento dalla parte della ferrovia, a quell’ora deserta e con i cancelli d’ingresso chiusi. Gli agenti del commissariato hanno fatto i rilievi di rito, cercando anche un piccolo indizio per poter risalire agli autori del furto. Si controllano i filmati delle telecamere di sorveglianza all’interno della stazione. I ladri hanno agito indisturbati, probabilmente sicuri che i proprietari dell’appartamento erano fuori. Non si esclude che gli spostamenti della famiglia della consigliera fossero seguiti dai malviventi. Si tratta dell’ennesimo furto di appartamento che si verifica a Macomer negli ultimi mesi. Altri sono stati messi a segno in varie zone della cittadina, sfruttando l’assenza dei cittadini per le vacanze o per fare semplicemente la spesa. Amareggiato di quanto è successo anche il sindaco Riccardo Uda: «Quello dei furti di appartamento sta diventando un grave problema sociale. Occorre fare qualcosa. A tutti i cittadini raccomando di stare in guardia il più possibile, soprattutto in periodi come questo».

