20 febbraio 2026 alle 00:17

Ray e Colin, potere e identità Harry Lighton firma il mai scontato “Amore senza freni” 

Una passione libera da tabù e pregiudizi è al centro di “Pillion: amore senza freni”: opera prima del regista Harry Lighton e vivace occasione di incontro tra Harry Melling e Alexander Skarsgård, per esplorare, con una leggerezza che non sacrifica la profondità, le dinamiche ancora misconosciute delle relazioni sentimentali.

Sostenuto dai genitori, Colin lavora come ausiliario del traffico e coltiva la passione per il canto, mentre spera intanto di trovare l’amore. Una sera, a caccia di nuove conoscenze, incontra Ray, un motociclista sensuale e tenebroso che, senza esitazioni, gli propone un appuntamento. In breve tempo comincia a instaurarsi una dinamica padrone-schiavo, in cui Colin, devoto alle richieste di Ray, provvede sia ai bisogni sessuali sia alle faccende domestiche. Tuttavia, al ragazzo questa condizione non pesa, felice al pensiero di frequentare un uomo tanto affascinante. Ma quanto può durare un rapporto simile quando, nel frattempo, si fanno strada i sentimenti? Dalle particolarità del mondo omosessuale all’universalità delle emozioni umane, Lighton osserva il tema con uno sguardo gentile, quasi favolistico, evitando giudizi trancianti o il rischio di una visione autoritaria. I contenuti espliciti, ad esempio, si colorano dell’ingenuità del protagonista e del suo piacere quasi fanciullesco per la scoperta. Anche i momenti drammatici rivelano uno spessore non scontato, senza alterare il tono complessivo. Nelle loro diversità, i protagonisti danno vita a una miscela intrigante, confezionando un debutto pienamente riuscito, che diverte e commuove con la stessa maestria dei cineasti di lungo corso. (g. s.)

