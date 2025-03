Ravot fa esplodere il Sant’Elia al 91’ 

Il 25 aprile 1982 Cagliari e Genoa si affrontano in un incontro decisivo per la salvezza. La battaglia, all’ultimo sangue, la vincono 2-1 i rossoblù di Carosi con un gol di Ravot in piena zona Cesarini che consente la domenica successiva, a tre giornate dal termine e scavalcati i grifoni, di affrontare più serenamente il Milan (indietro di un punto) in un altro spareggio da “dentro o fuori”.

É una vittoria rocambolesca per Piras e compagni quanto amaro e beffardo è il ko per i liguri che già pregustavano la conquista di un punto prezioso. La partita è scorsa tranquilla con un 1 tempo in sostanziale equilibrio. Genoa in gol dopo 11’ con Boito che con un gran sinistro sfrutta un duetto tra Iachini e l’ex Briaschi. Tre minuti dopo, il pari del Cagliari: Martina esce sul lanciato Selvaggi ma la sfera schizza sui piedi di Gigi Piras che ribatte in rete.

Nel 2° tempo il match si fa spezzettato e nervoso costringendo l’arbitro ad ammonire 5 liguri e 3 sardi. Dopo una traversa di Marchetti al 59’, Carosi tenta il tutto per tutto inserendo nel finale Ravot. E proprio la giovane punta, prima alza la mira su liscio di Testoni, poi, al 91’ realizza su assist di Quagliozzi con un fendente che carambola sul palo sinistro e va in rete. Ruggisce il Sant’Elia: il Cagliari è ancora vivo.

