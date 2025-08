Ravioli, pesce e carne: tre sagre per i buongustai 

Il gusto e la tradizione culinaria fanno da sfondo all’estate gonnesina nel mese di agosto. A Gonnesa sono in calendario una serie di appuntamenti dedicati ai buongustai. Sabato 9, a partire dalle 19, corso Matteotti ospiterà la Sagra de Is Currixionis, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Protagonisti indiscussi i ravioli, accompagnati da carne, frutta e dolce.

Giovedì 7nell’area archeologica di Seruci, ritorna l’appuntamento con il Seruci Wine Experience, giunto alla quinta edizione: un’esperienza nei sapori più autentici della Sardegna tra vini locali (presenti le cantine Funtan’e Mari e Lenzu), piatti della tradizione e musica. La degustazione inizierà alle 20,30: i visitatori potranno sorseggiare cannonau, vermentino e carignano. A ciascun calice sarà abbinato un piatto della cucina locale, la musica dal vivo con Microplastoche e Wildogs partirà dalle 21,30. Spazio anche alla sagra del Pesce, organizzata dal Motoclub Gonnesa in collaborazione con il Comune: l’appuntamento è per martedì 12, alle 20 in piazza Asquer. Nel menù pennette allo scoglio, orate arrosto, anguria, pane e vino, il tutto condito da una serata musicale. Gli eventi enogastronomici dell’estate 2025 si chiudono con la quarta sagra del cinghiale, organizzata dall’associazione dei cacciatori in collaborazione con il Comune per sabato 16 agosto, in piazza del Minatore.

