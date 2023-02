Rauti, la sottosegretaria col mitra 

Giacca doppiopetto e mitragliatrice in mano. Così è stata immortalata la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, all’esposizione di armi Idex (International defence exhibition & conference) di Abu Dhabi. La posa non è piaciuta all'opposizione, che l'ha definita «inopportuna». L'esponente di Fratelli d'Italia si difende: «Sono stata invitata nello stand della Beretta - spiega - anche a constatare di persona la leggerezza ed ergonomia di alcune armi portatili, come si evince dalle foto, senza nessuna postura o atteggiamento di valore propagandistico».

«Ci risiamo», commenta la senatrice Aurora Floridia (Alleanza Verdi-Sinistra): «Dopo il consigliere regionale veneto di FdI Joe Formaggio, anche la sottosegretaria Rauti, dello stesso partito, si fa ritrarre mentre imbraccia un fucile. Dalle parti di Fratelli d'Italia hanno un'attrazione fatale per le armi da fuoco». Secondo Luana Zanella (Avs), «quella foto è un manifesto politico orribile, specie per il nome che porta. Il governo si scusi».

RIPRODUZIONE RISERVATA