Monserrato.
27 settembre 2025 alle 00:24

Rattoppi sull’asfalto per la gara ciclistica 

Corsa contro il tempo per sistemare le buche per la gara ciclistica. Il Comune e la Polizia locale preparano un piano straordinario di interventi per riparare le strade in cui domenica 5 ottobre si correrà la competizione di ciclismo “Coppa Città di Monserrato”.

Ieri mattina si è svolto un sopralluogo, alla presenza dell’organizzatore della gara Gino Mameli, il comandante dei vigili Mauro Soru e l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Sono circa 40 i punti pericolosi individuati lungo il tragitto, che si snoderà per circa 1200 metri tra via Porto Botte, via dell’Argine e via Caracalla. Gli operai incaricati dall’amministrazione dovrebbero intervenire lunedì e mettere in sicurezza gli asfalti. I lavori saranno probabilmente effettuati durante la notte, per evitare di appesantire il traffico. Inizialmente prevista per domani, la competizione era stata rimandata di una settimana proprio per consentire di predisporre le riparazioni. (d.l.)

