Rattoppi stradali, linea dura del Comune 

Giro di vite del Comune contro le imprese che non effettuano i ripristini a regola d’arte dopo gli scavi su strade e marciapiedi. Così come era stato annunciato nei mesi scorsi adesso i controlli saranno più rigorosi e soprattutto se i lavori di ripristino non saranno realizzati nei dovuti modi, la cauzione sarà incamerata dall’amministrazione civica.

Un provvedimento necessario per mettere ordine alla giungla di lavori che soprattutto in questo periodo stanno interessando le strade cittadine da Abbanoa , all’Enel, alla fibra ottica.

Gli esempi

Basta vedere cosa succede in alcune vie dove addirittura lavori di anni e anni fa non erano mai stati ripristinati. È il caso ad esempio della grossa voragine che taglia da parte a parte l’uscita di piazza Marcora o i tagli in via Cavour, solo per citarne alcuni.

«E non c’è solo via Cavour», commenta Palmiro Pilleri, «ci sono anche tante altre strade dove hanno bucato e poi hanno lasciato così. E poi spesso riparano con il cemento non con l’asfalto». È quanto ad esempio è stato fatto in viale Colombo dove uno strato di cemento a ricoprire lo scavo è stato messo proprio nel bel mezzo delle strisce pedonali, cancellandole in parte. Il che costituisce un pericolo per i pedoni in uno degli attraversamenti più pericolosi della città. «Non è una novità che scavino e poi lasciano così per chissà quanto tra buche e voragini», commenta Franco Marras, 75 anni.

Come accade in via Gramsci, dove si lavora dal maggio dello scorso anno e dove all’incrocio con via Scarlatti: dove erano stati fatti gli scavi c’è una grande buca. «Non ripristinano mai, non c’è una cosa fatta bene», evidenzia Liliana Corongiu, «ben vengano i controlli e le regole più rigorose. È come se io prestassi la casa a qualcuno per organizzare una cena e me la restituissero un immondezzaio, così fanno con le strade. E non parliamo delle condizioni dei marciapiedi».

I lavori in corso

E i cantieri vanno avanti in gran parte delle strade cittadine. L’Enel scava per i lavori finanziati con i fondi del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato per recuperare competitività dopo gli anni del Covid) in via Turati, dove si è bucato anche sul marciapiede e dove si è chiuso l’accesso di piazza Marcora con disagi per gli automobilisti. Si lavora anche per la realizzazione del collettore fognario di Abbanoa in via Don Giordi e in via Della Musica.

