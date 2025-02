Rattoppi stradali con i nuovi asfalti 

Via Leonardo da Vinci, via Cost’e Cocco e vico Mattemola gli asfalti prioritari. Poi sarà il turno di via Repubblica. Intanto, in questi giorni a Lanusei l’impresa selezionata si sta occupando di rattoppare le buche più pericolose della circonvallazione a valle, acuite dalle piogge dell’ultimo periodo, in attesa del rifacimento vero e proprio.

In alcuni punti di via Spano, cuore del centro storico, è saltato il granito lasciando delle buche lungo la strada. Il lavoro per sostituire le lastre e sistemare quelle ribassate inizierà a breve. L’assessora ai Lavori pubblici, Maria Tegas, ha spiegato: «In questi giorni abbiamo tappato le buche più importanti nella circonvallazione a valle, dal liceo artistico in poi, in attesa di iniziare i lavori definitivi da 350 mila euro che metteranno in sicurezza la carreggiata. Abbiamo coinvolto anche la Protezione civile sia per l’area urbana che per le strade in agro, per mettere mano alle situazioni più critiche aggravate, o che si sono verificate, con le piogge». A giorni, gli asfalti iniziano in via Leonardo Da Vinci, poi via Cost’e Cocco e vico Mattemola che hanno bisogno di una bella sistemata e poi, con gli avanzi, l’impresa si dedicherà ad altre strade. Prosegue Tegas: «A seguire, appena si liberano un po’ di risorse riusciremo a sistemare qualche altra strada, come via Repubblica che è fondamentale in vista dei lavori sul ponte di piazza Marcia. Ovviamente, ci sono gli accordi con Abbanoa e Siat che devono fare i ripristini, dopo i lavori realizzati, di concerto con il Comune, per evitare di fare interventi a scacchiera».

RIPRODUZIONE RISERVATA