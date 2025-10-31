Rattoppi nel mirino dopo i lavori di Abbanoa 

Un quartiere a strisce e macchie, con asfalti che ricordano più una coperta di toppe che una strada rifatta. È la condizione in cui da una settimana si trova Villanova, dopo i ripristini nelle vie interessate dal cantiere Abbanoa di efficientamento delle reti idriche. Mesi di lavori per sostituire 1,2 chilometri di tubature, per una spesa di 1,3 milioni di euro.

Ripristini nel mirino

Ma un intervento di ripristino completamente disomogeneo, con strade rattoppate solo a metà, tratti irregolari con dislivelli, giunti netti che interrompono la continuità del manto. In pratica, più una cicatrice che un restyling. Il risultato è subito visibile entrando nel quartiere da via Tempio e via Ozieri. Il biglietto da visita è un asfalto a metà e bicolore, con una parte più scura, quella appena rifatta, e l’altra più chiara. Ma se in via Ozieri il dualismo prosegue solo fino all’incrocio con via Macomer (dove lo scenario è lo stesso), via Tempio è a due facce dall’inizio alla fine. La situazione non migliora oltre piazza Garibaldi.

È a metà anche l’asfalto di via Einaudi, con una serie di rattoppi orizzontali che danno l’idea di un puzzle ancora da completare. In via Orlando le riparazioni sono prevalentemente nella parte dei parcheggi. Anche via Abba e via Oristano sono a strisce e con altezze diverse tra parte vecchia e nuova. Unica eccezione è rappresentata da via Iglesias, dove la carreggiata è stata rifatta in toto.

L’azienda

Da parte di Abbanoa c'è comunque la disponibilità a verificare i ripristini eseguiti. «Le prescrizioni per questo intervento non si discostano da quanto è previsto per tutti i gestori di rete: elettricità, gas, fibra o telefonia. I ripristini riguardano i tracciati dove sono stati effettuati gli scavi e non tutta la strada, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale», fanno sapere dall’ente. «In alcuni punti, d'intesa con l'impresa che ha eseguito i lavori, abbiamo comunque rifatto l'intera carreggiata, come nel caso di un tratto di via Iglesias particolarmente compromesso. Verificheremo se sono necessari ulteriori interventi per sistemare altri punti dove potrebbero essersi verificati eventuali cedimenti dell'asfalto fresco».

Le proteste

Nel frattempo, i residenti temono già che i rattoppi avranno vita breve, e presto si dovrà aprire un’altra volta la strada, peggiorando ulteriormente le cose. «Visto che hanno tagliato così tanto per la rete idrica bisognava approfittarne per fare un lavoro più completo. Invece oggi hanno ripristinato, ma domani riapriranno per l’elettricità, dopodomani per il gas, e ci troveremo sempre in questa situazione. Questa zona di Villanova è trascuratissima», è il commento amareggiato di Paolo Deplano, che osserva il manto di via Macomer. «Il problema è sempre il solito, manca un coordinamento sui lavori da effettuare: un giorno buca uno e il giorno dopo l’altro», gli fa eco Alberto Degioannis in via Einaudi, che comunque vede il lato positivo. «Almeno qui il lavoro è stato fatto meglio che in altre zone, l’asfalto rattoppato sembra in buone condizioni».

