Rattoppi dopo gli scavi, decine di strade come trincee 

Si scava e non si ripara. Nonostante i controlli, non si ferma in città il fenomeno delle ditte esterne che bucano le strade, magari anche asfaltate di recente, e poi non effettuano i ripristini o non li fanno a regola d’arte.

Succede in diverse zone, sia in centro che nel litorale dove sbucano fossi mai chiusi, tubature a vista, cavi. Basta farsi un giro in via Cavour dove da anni c’è un solco lasciato dai lavori per la posa della fibra ottica, che taglia la strada da parte a parte. Più recenti quelli di via Sicilia e non si salva nemmeno viale Marconi, di fronte ai centri commerciali, dove una vecchia buca era stata rattoppata non con l’asfalto, ma con il cemento.Il caso più eclatante poi è quello di piazza Marcora all’ingresso del poliambulatorio Asl: qui c’è come un fossato che taglia la strada da una parte all’altra, ricordo di vecchi lavori alla rete del gas.«E il bello è che hanno scavato di nuovo anche nelle strade che erano state appena asfaltate», rileva Cenzo Cocco 75 anni, «per fare questi lavori avranno comunque dei permessi e allora perché poi nessuno vigila che risistemino tutto e che riportino asfalto e segnaletica come erano prima?».

Non va meglio nel litorale: in via Canarie a Margine Rosso ad esempio, c’è un rattoppo mai effettuato e una tubatura a vista con tanto di scavo sul marciapiede e cartello stradale divelto.«Centinaia di strade presentano le più svariate criticità», spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «non solo dissesti naturali dovuti all'usura ed al tempo, ma anche tantissime altre situazioni causate da terzi che le rendono sovente impraticabili». I principali protagonisti, aggiunge, «sono le ditte che si occupano delle linee elettriche, telefoniche, gas e reti fognarie. Una grande percentuale di questi lavori, sicuramente oltre il 50%, presenta lavori non ultimati. Un danno non da poco».

In alcune strade poi, le ditte che avevano effettuato i lavori sono anche fallite e questo rende ancora più difficile chiederne conto, anche se in ritardo. Come era stato fatto ad esempio qualche anno fa in viale Colombo. Gli operai impegnati nella posa della fibra ottica avevano lasciato un solco che attraversava tutta via Nenni, tagliava viale Colombo e arrivava fino a via Bonaria. Uno scandalo sotto gli occhi di tutti, una “dimenticanza”, che dopo tanto si era stati chiamati però a rimediare.Tra l’alto questi ostacoli improvvisi nelle strade e nei marciapiedi, sottolinea Elena Zedda, 76 anni, «sono pericolosissimi perché rischiano di fare cadere le persone».

Eppure le regole ci sono: all’atto della richiesta di intervento le imprese presentano una polizia di garanzia. Una volta conclusi i lavori se il ripristino, a seguito delle verifica, non risulta corretto, devono rifare tutto a loro spese. Ma capita raramente.

RIPRODUZIONE RISERVATA