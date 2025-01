Rattoppate le buche sulla ex 131 in attesa della gara d’appalto 

Arriva una prima riparazione nella rotonda all’ingresso di Sestu e della ex 131 ma è soltanto l’inizio. Molti automobilisti hanno notato che in questi giorni le enormi buche qui sono state coperte con gettate di bitume che però certamente non bastano.

Sono tante le proteste perché l’asfalto sta cedendo in altri punti e anche qui questa copertura non durerà a lungo. Ma non finisce qui, come annunciato dal Comune, infatti, i fondi della Città Metropolitana per rifare la strada non sono bastati per arrivare fino alla rotatoria: da qui la decisione di riasfaltare questo tratto con risorse comunali con la gara d’appalto che sarà indetta prossimamente.

