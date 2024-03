Rattoppata la strada del cimitero 

Sono state coperte con bitume le grosse buche che in via Giulio Cesare, di fronte al cimitero e vicino alla 554, stavano diventando voragini, rendendo la strada molto pericolosa soprattutto per moto e bici. Il Comune ha accolto le tantissime segnalazioni arrivate e ha provveduto a tapparle. Soddisfazione tra i monserratini, ma anche la richiesta che la strada venga comunque riasfaltata.

«Ora certamente si può circolare più in sicurezza e almeno non si rischia di cadere», commenta Roberto Vacca, un motociclista che ci passa quasi ogni giorno, «però con tutte le auto e i veicoli pesanti che ci transitano, prima o poi le buche si riformeranno. Occorre rifare l'asfalto». Concorda Teresa Putzu, una cittadina che usa l'auto: «Bene che ci abbiamo ascoltato. Però il manto stradale è comunque in precarie condizioni, va rifatto da zero come stanno rifacendo tante altre vie».

