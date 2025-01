Rattoppata la buca sulla via Caracalla 

Arrivano interventi su alcune delle buche più “chiacchierate” della città. In attesa di una nuova convenzione per la manutenzione dei punti critici, ieri gli operai incaricati dal Comune hanno iniziato con la sistemazione del profondo fosso nei pressi delle strisce pedonali di via Caracalla, di fianco alla rotatoria. Oggi in arrivo diversi interventi, tra cui il rattoppo della voragine all’angolo tra via Giulio Cesare e via Sant’Angelo, residuo di un intervento di Abbanoa sulla rete idrica.

