Ratti, insetti e spazzatura nel campo abbandonato 

Non c’è pace per gli abitanti di via Col di Lana. A fianco al civico 10 c’è un angolo abbandonato, un terreno di competenza di Area, dove oltre agli insetti e ai ratti «bivaccano da anni anche tossicodipendenti e senzatetto», denuncia Laura Tocco, residente nella via. Ricorda quando diversi anni fa un condomino si occupava della pulizia del terreno, «ma poi è deceduto e da allora è diventata una discarica a cielo aperto. Addirittura», prosegue, «in questo campo c’è un passaggio pedonale che è sempre stato utilizzato dagli anziani e da chi cammina con il deambulatore. Ormai è inutilizzabile per la vegetazione incontrollata e la quantità di immondezza buttata da chiunque».

Serenella Cambarau, altra residente, è durissima: «Paghiamo le utenze e le tasse comunali e, anche se questi terreni non sono del Comune, deve almeno farsi sentire da Area, perché noi siamo cittadini cagliaritani e dunque da tutelare. Invece siamo di serie B perché non viviamo in centro». (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA