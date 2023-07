Rate dell’auto, stangata con l’aumento dei tassi 

La strategia della Bce per contenere l'inflazione aumentando a raffica i tassi di interesse sta determinando pesanti effetti non solo sui mutui che oggi, secondo le rilevazioni Codacons, costano fino a 5mila euro all'anno in più rispetto al 2021, ma anche sulle rate dei piccoli prestiti, che risultano sempre più pesanti. È il caso, ad esempio, dei finanziamenti per l'acquisto delle autovetture, strumento da sempre utilizzato dagli italiani che vogliono cambiare la macchina ma non hanno liquidità sufficiente per affrontare la spesa.

Uno studio di Federcarrozzieri attesta ad esempio come «per un prestito da 10.000 euro della durata di 90 mesi la rata mensile passa dai 139,22 euro di dicembre 2021 agli attuali 147,75 euro, con un aggravio di spesa pari a +767,7 euro. Ma il tasso di interesse globale può raggiungere anche il 12,27%, con la conseguenza che chi chiede un prestito da 10mila euro da rimborsare in 5 anni, si ritrova a pagare 3.229 euro tra interessi e spese varie». In crescita anche i costi dei finanziamenti proposti dalle case automobilistiche: «le attuali promozioni pubblicizzate sui siti dei vari marchi di auto, prevedono un Taeg medio compreso tra il 7,5% e il 9% applicato a chi decide di acquistare una vettura a rate, contro un tasso medio del 4%/5,5% di due anni fa» - spiega Federcarrozzieri.

