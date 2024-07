“Ratantira” al Poetto per il carnevale estivo 

Il Carnevale cagliaritano per la prima volta diventa anche estivo.

L’appuntamento è per oggi con il corteo in maschera che partirà dalla Quinta fermata (raduno alle 20,30 all'altezza del Twist) e procederà a ritroso sul lungomare fino a Marina Piccola, dove si terrà sino a mezzanotte una grande festa, con tanto di dj set, tra stelle filanti e coriandoli. Il coinvolgente ritmo della Ratantira riecheggerà nell'aria in pieno luglio.

L’evento

L’organizzazione della sfilata fuori stagione si deve all'associazione Ratantira casteddaia, la stessa che in febbraio organizza la versione classica de su Carnasciali. «Si tratta di un esperimento, tutto autofinanziato», aveva spiegato Omar Lecca, portavoce dell’associazione, uno degli organizzatori, «l’auspicio è che partecipi tanta gente, cagliaritani e turisti, in modo che nei prossimi anni l’evento possa crescere e diventare un appuntamento fisso. Ringraziamo l’imprenditore Gianni Onorato e la Motomar per averci concesso l’arena di Marina Piccola, dove ci sarà la musica (Dj Pille in consolle). Avremo anche il patrocinio gratuito del Comune. Parteciperanno diversi gruppi, per un totale di 150 persone tra suonatori e figuranti». «Ovviamente», conclude Lecca, «i nostri suonatori di tamburi saranno in maschera, ma con un abbigliamento più leggero, per non morire di caldo».

Il traffico sarà fermato al passaggio del corteo in piazza Arcipelaghi. A causa dei lavori, la sfilata sconfinerà in contromano sul Lungo Saline.

