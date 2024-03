Rastelli: la figura di Ranieri fondamentale 

Nei dieci anni di presidenza Giulini il miglior Cagliari in Serie A resta quello del 2016-2017, allenato da Massimo Rastelli: da neopromosso chiuse 11° con 47 punti, 14 vittorie e 55 gol segnati, numeri finora non più raggiunti. «Eppure è un risultato non apprezzato totalmente», ricorda il tecnico durante “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina e Radiolina. «Sia per le critiche nei miei confronti sia per quanto successo dopo, dalla mia riconferma tardiva al non aver poi avuto altre opportunità in A. Era una squadra con giocatori di esperienza e carisma uniti a tanti giovani: il giusto mix, mantenendo la mentalità della B di andare a giocarcela sempre». Ora nel posto che fu suo da giugno 2015 a ottobre 2017 c'è Claudio Ranieri. «È fondamentale avere un allenatore che sia così un collante, una figura carismatica come lui permette ai giocatori di pensare solo a dare il massimo in campo».

In corsa

Rastelli aveva iniziato in Serie C all'Avellino, esonerato dopo appena due giornate. «Mi godo la famiglia e il tempo libero a casa a Pompei, in attesa della nuova stagione. Sono sempre molto legato a Cagliari: ho passato due anni e mezzo bellissimi, con ricordi che nessuno potrà mai cancellare». Di quel periodo nella rosa attuale sono rimasti capitano e vice, Pavoletti e Deiola. «Pavoletti è sempre determinante con gol o occasioni. Una sentenza, peccato che il Cagliari l'abbia perso nel suo momento migliore. Di Deiola mi colpì dal primo ritiro pre-campionato la serietà e il dare il 100% ogni allenamento, oltre a come stava in campo». Con loro anche Pisacane, con profitto allenatore della Primavera: «Si è conquistato tutto con le sue forze, ha fatto tesoro della carriera e ci ha messo del suo». Sulla lotta salvezza: «Ci sono otto squadre, ma credo che la lotta sia dal Lecce al Sassuolo. È tutto aperto». (r.sp.)

