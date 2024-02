Rastelli, doppio ex: «Il Cagliari lanci un altro segnale» 

«Ranieri è l'unico che può portare questa squadra alla salvezza: sono d'accordo col presidente Giulini». Massimo Rastelli è un doppio ex di Cagliari-Napoli: in rossoblù ha allenato vincendo la B nel 2016 e ottenendo nel 2017 il miglior piazzamento in A che può vantare l'attuale proprietà, in azzurro ha giocato nel 2001-2002 in B. Il tecnico sposa la linea di Giulini sulla continuità con Ranieri, ma contro il Napoli serve un altro segnale.

Rastelli, cosa servirà domenica al Cagliari?

«Quello che ha dimostrato in diversi momenti: un atteggiamento propositivo, l'ha fatto nel secondo tempo di Udine. Poi deve approcciare bene e magari subire meno gli avversari».

Quali indicazioni può dare l'1-1 di Udine?

«La reazione che ha avuto la squadra domenica può cancellare le paure dovute dalle sconfitte precedenti. Ora il Cagliari deve dare un altro segnale e scendere in campo senza timore reverenziale degli avversari: in tante partite, quando non c'era più nulla da perdere, l'ha fatto e si è visto».

Dopo la risposta avuta dalla squadra, su cosa deve insistere Ranieri?

«Il gruppo l'ha seguito: quando hai i calciatori dalla tua parte per un allenatore è già tanto. Poi ha grandissima esperienza, nessuno meglio di lui può scegliere su quali calciatori puntare, per domenica e per salvarsi».

Quanto inciderà il cambio di allenatore nel Napoli?

«Si sa benissimo cosa dà un cambio del genere nel breve: qualcosa in più sotto l'aspetto motivazionale e psicologico, permette di resettare quanto fatto sino al giorno prima e ripartire con entusiasmo. Ma prima di domenica il Napoli ha una partita importantissima, già dal risultato di stasera col Barcellona si capirà che tipo di squadra il Cagliari andrà ad affrontare. Sarè una gara difficile, per le sue qualità il Napoli si può ritrovare in ogni momento. Calzona a Cagliari è stato il vice di Di Francesco: conosce l'ambiente, servirà ancor più attenzione».

Per la salvezza ci sono ben otto squadre.

«Meglio, si può fare la corsa su tante e non solo su una o due. Ci saranno tanti scontri diretti, questo significa togliere punti alle altre e guadagnarne facendo risultati».

