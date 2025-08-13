VaiOnline
Rally.
14 agosto 2025 alle 00:43

Rassinaby in Finlandia 

Missione in Finlandia per gli organizzatori del 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino. La Rassinaby Racing, che dal 25 al 27 settembre prossimi riproporrà a Berchidda il classico rally nelle due versioni moderna e storica, è partita alla volta del Lathi Historic Rally con un doppio obiettivo: intanto, domani e dopo, partecipare alla celebre gara con l’equipaggio formato dal campione sammarinese Paolo Diana (testimonial della scuderia di Berchidda dal 2020, che corona il sogno di correre un rally nel “Paese dei laghi”) e Francesco Fresu su Fiat 131 Abarth. Quindi, sfruttare l’occasione e gli ottimi rapporti di amicizia con gli organizzatori della importante corsa finlandese (molto quotata a livello mondiale tra gli “storici”) per promuovere la corsa isolana, le cui iscrizioni si aprono martedì) ma anche i prodotti tipici del territorio. «Organizzeremo anche un incontro coi giornalisti del settore in cui presenteremo il Vermentino di diverse aziende dei territori coinvolti, in particolare Berchidda, O- schiri e Monti», spiega Pietro Calvia, presidente di Rassinaby Racing. ( c.a.m. )

