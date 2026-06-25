Rassegne letterarie a confronto Sono davvero diventate troppe? 

Perché i festival letterari? Perché sono così tanti? Quali scenari in futuro? I direttori di alcuni dei più importanti appuntamenti in Italia si ritrovano per confrontarsi su una materia fragile e in continuo divenire. Appuntamento domani a Perdasdefogu (ore 10.30 biblioteca) all'interno delle iniziative legate al Festival SetteSere “SettePiazze SetteLibri”. Intervengono Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino, GianMario Villalta (Pordenonelegge) Massimo Adinolfi (Campania Libri film), Daria Limatola (Festival SalernoLetteratura), Lella Mazzoli, (Urbino) e poi Claudio Moica, Giovanni Follesa, Angela Testone, Marcella Mulas e Aurelio Pullara, Francesca Casula, Floriana Me. Modera Francesca Lai.

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